ESENLER Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'nin ilk ?Akıllı ve Güvenli Şehri?nin temeli atıldı.

Esenler'in yıllardır süregelen imar sorununun çözüme kavuşturmak ve riskli yapılardan kurtulmak için, Esenler Belediyesi'ne devredilen bölgede Türkiye'nin ilk ?Akıllı ve Güvenli Şehri?nin temeli atıldı. Metris Kışlası Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin birinci etabının birinci bölgesinde yapılmaya başlanan 531 konutun temel atma töreni, coşkulu bir törenle gerçekleşti.

Kentsel Dönüşüm Merkezi?nde gerçekleşen temel atma töreninde, kentsel dönüşüm için düğmeye basan kişiler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapılacak konutlar, yatay mimari şeklinde inşa edilecek ve 6 katı aşmayacağı belirtildi.

?VATANDAŞLAR ?BİLİŞİM ŞEHRİ ESENLER?DE OTURUYORUM? DİYECEKLER?

Temel atma töreninde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ?Esenler İstanbul?da merkeze sıkışmış coğrafi olarak merkezde bulunan ama bu merkezde bulunmanın zaman zaman avantajları yerine dezavantajlarını yaşamış bir ilçe. İstanbul?da ortalama 1 kilometre yerde 13 bin kişi yaşarken Esenler?de 1 kilometrekarede 70 bin kişinin yaşadığı sıkışık bir ilçe. Bu sıkışıklığı bir tarafa bırakırsanız yapı stokunun çok ciddi bir anlamda eski olduğu ve yenileme imkanı anlamında da büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelen önemli ilçelerden bir tanesi. Bu ilçenin dertlerini çözmek, bu ilçeyi gelecek vizyona taşımak, bu ilçeyi güvenli ve kontrollü bir hale getirmek için bir emek gerekiyordu. Şimdi temelini atacağımız, belli bir zaman sonra Türkiye?nin en büyük Millet Bahçesi ve protokolünü imzalayacağımız Bilişim Şehri Esenlere?e bir marka değeri katacak. Artık Esenler?de oturanlar, ?Nerede oturuyorsun?? dediklerinde Bilişim Şehri Esenler?de oturuyorum diyecekler? dedi.

?BU ŞEHİRDE KULLANILACAK TEKNOLOJİLERİ BİZ GELİŞTİRECEĞİZ?

Şehirde kullanılacak teknolojileri geliştirmek istediklerini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ?Esenlerde bir Bilişim Şehri kuruyoruz. Ama daha da önemlisi bu şehirde kullanılacak teknolojileri biz geliştirelim, biz üretelim istiyoruz. Bakanlığımız bunun için üstün bir gayret gösteriyor, göstermeye de devam edecek. İlgili kuruluşumuz TÜBİTAK şimdiye kadar Akıllı Şehirler alanında 103 milyon liralık bütçeye sahip 20 farklı projeyi destekledi. Bu sene ve 2020 yıllarında Akıllı Şehirler temalı çağrılarımız olacak. Enerji verimliliği, dijitalleşme, elektrikli araçlar ve atık yönetimi gibi konularda destekler tasarlayacağız. Maddi desteklerin yanı sıra teknoloji ekosistemini de güçlendirmeye devam edeceğiz? ifadelerini kullandı.

?ASKERİ ALANLAR RANTA AÇILACAK DİYENLERE EN GÜZEL CEVABI VERİYORUZ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, ?2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut yapmayı hedefliyoruz. Bir hafta önce sayın Cumhurbaşkanımız bu konutların lansmanını yaptılar. Bu proje 67 ilimizde yapılıyor şuan. Bu yapılarımız yatay mimari şeklinde 5 katı geçmeyecek yapılar olacak. Medeniyetin ruhuna uygun insanımızın toprakla temas ettiği yerler olacak. Askeri alanlar ranta açılacak diyenlere de bugün en güzel cevabı veriyoruz? şeklinde konuştu.

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