Binali Yıldırım: Kruvaziyer limanı ile yılda 800 bin turist hedefliyoruz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'a kurulacak iki kruvaziyer limanı ile yılda 800 bin turist hedeflediklerini ifade etti. İstanbul'un şu anda yıllık 232 milyar dolar olan yıllık gelirini 5 yıl sonunda yaklaşık 75 milyar dolar büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıldırım, "75 milyar dolar, her yıl ortalama 15 milyar dolarlık gelir artışı anlamına geliyor. Turizm de bu gelir artışında önemli bir yer tutacak. Bir turist ortalama 650 dolar harcama yapıyor. Oysa ki kruvaziyer ile gelen turistin harcaması 2 bin ile 5 bin dolara tekabül edecek" dedi

EN ÇOK GÖRÜLMEK İSTENEN 5. ŞEHİR

Paris, Londra, New York gibi kentlerin nüfusunun yaklaşık iki katı turist ağırladığını ve turizmden önemli bir gelir elde ettiklerini ifade eden Yıldırım, "İstanbul 13.5 milyon turist ağırlıyor. Bizim hedefimiz 5 yılın sonunda bu sayıyı 22 milyona çıkarmak. Özellikle daha fazla para harcayan gelir grubu yüksek turistleri hedefliyoruz. İstanbul, doğası, tarihi ve coğrafik özellikleriyle muhteşem bir şehir. Bunu yabancılar da biliyor. Bu kent dünyada görülmek istenen şehirler arasında 5. sırada yer alıyor. Aslında her şey hedefe uygun. Bizim yapmamız gereken şey ise turist ile İstanbul'u buluşturmak. Planlarımızı da buna göre yaptık" dedi.