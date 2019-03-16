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15 yılda 149 milyar TL

Giriş Tarihi: 16.3.2019
15 yılda 149 milyar TL
TOBB'un işbirliğinde yürütülen İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması dün yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'daki yerleştirme oranın ilk iki ayda 2018'e göre daha iyi olduğunu belirterek, "2.5 milyon istihdam sözümüzü de gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi. Selçuk, 2004'ten bu yana verilen prim teşvikleriyle işverenlere 149 milyar liralık destek sağlandığını söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Anadolu'da oda ve borsa başkanlarından gelen ilk sinyallerin olumlu olduğunu söyledi. ASKON Başkanı Orhan Aydın 50 bin istihdam sözü verdi.
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15 yılda 149 milyar TL
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