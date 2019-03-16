Bodrum’a yabancı ilgisi

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Markalı konutüreticilerive lüks otelzincirlerininart arda projelerebaşladığıBodrum yabancılarında gözdesioldu. Bodrum'unson dönemdeki yatırımlarlaartık dünyacaünlü bir destinasyonhaline geldiğini ifade edenÇağdaş Holding İcra KuruluÜyesi Dağlarca Çağlar, halihazırdaBodrum'da 7 milyar dolarlıkyatırımın olduğuna dikkatçekti.Bölgede gerçekleşen yatırımlarla Bodrum'un dünya ligine yükseldiğini söyleyen Çağlar, yabancı ilgisinin son dönemde ciddi ivme kazandığına dikkat çekti. Avrupa, Ortadoğu ve Körfez Bölgesi başta olmak üzere Bodrum'a yabancıların yoğun bir ilgisi olduğunun altını çizen Dağlarca Çağlar, "Muğla, özellikle mütekabiliyet yasası sonrası tamamen yabancı odağında. Şu ana kadar Muğla'da tapu alan yabancı sayısı 19 bini geçti. 2017'de Muğla'da yabancıya 634 konut satılmıştı. Aylık bazda rakamlar 50'den 100 seviyesine yükseldi. Aralık 2018'de ise yüzde 111 artış yaşandı. Özellikle Cennet Koyu bu anlamda yabancıların en yoğun ilgi gösterdiği bölgelerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıllarda tüm projeler içinde toplanan taleplerde yerlilerin oranı yüzde 70-80'lerde iken bu oran şimdi yabancıların lehine tersine dönmüş durumda" diye konuştu. Bölgede gayrimenkul fiyatlarının da artış gösterdiğini belirten Çağlar, "Ocak 2013'te ortalama bir gayrimenkul projesinin metrekare fiyatının 2.660 TL olduğu Bodrum'da bu rakam şu an 5 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Rakamlar lüks projelerde ise 10 bin euro'lara kadar çıkıyor" diye konuştu.