Güçlü olmanın yolu üretimden geçiyor

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AnkaraSanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Yeni Zelanda'da camilere yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hedefinin Türkiye olduğunu belirterek, dünyada en çok devletin kurulduğu coğrafyada yer alan Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini bunun yolunun da üretimden geçtiğini söyledi.ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in de katıldığı toplantının açılışını yapan Özdebir, "Dünyada en çok devletin kurulduğu coğrafyada yer alan Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir. Şu anda yaşamış olduğumuz kur şokuyla beraber zor bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreç içinde firmalarımızı ve istihdamı devam ettirebilmemiz lazım. Devletimiz bu konuyla ilgili ihracatından istihdamına kadar tedbirler alıyor, destek veriyor. Bize düşen daha fazla çalışmak ve üretmek. İşimize odaklanıp, yüksek teknolojili ürünler üretmemiz lazım" dedi. Bakan Yardımcısı Dönmez de Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına girme hedefinde başarılı olacağını söyledi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, şehrin 342 milyon dolarlık ihracatla ülke sıralamasında 29. sırada yer aldığını hatırlatarak, hedeflerinin 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat yapmak olduğunu ifade etti.