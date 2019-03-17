İş dünyası genç kadınlarla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

TURKISHWIN Genç Kadın Kariyer Günü, dün Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşti. "O yaparsa ben de yaparım" sloganıyla yola çıkan TurkishWIN, iş dünyasından birçok önemli ismi ve kadın yeteneklere yatırım yapan şirketleri, iş hayatına atılmaya hazırlanan binden fazla üniversiteli gençle buluşturdu. Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Sedefhan Oğuz ve TurkishWIN kurucusu Melek Pulatkonak'ın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte konuşmacılar, iş hayatındaki tecrübelerini ve yaşanmışlıklarını gençlerle paylaştı.