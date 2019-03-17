Paris yine savaş alanına döndü

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'daakaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri 4 aydır devam ediyor. Sarı Yelekliler dün yine başkent Paris sokaklarındaydı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. Paris genelinde önceki haftalara nazaran daha çok polisin görev aldığı ve polisin 64 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Çatışmalar sebebiyle 11 kişi yaralandı