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yine savaş alanına döndü

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Paris yine savaş alanına döndü
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri 4 aydır devam ediyor. Sarı Yelekliler dün yine başkent Paris sokaklarındaydı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. Paris genelinde önceki haftalara nazaran daha çok polisin görev aldığı ve polisin 64 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Çatışmalar sebebiyle 11 kişi yaralandı
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Paris yine savaş alanına döndü
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