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Şehir hastanesine Telekom imzası

Giriş Tarihi: 17.3.2019
Şehir hastanesine Telekom imzası
Türkıye'nın en büyük sağlık platformu Ankara Şehir Hastanesi'nin teknoloji altyapısına Türk Telekom imza attı. Hastanenin veri merkezi, bilgisayar ve çevre birimleri, bilişim güvenliği altyapısının yanı sıra Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) de Türk Telekom tarafından sağlanıyor. HICAMP Sağlık Çözümleri Platformu'nun devreye alındığı hastanede, bu yazılımların ihtiyaç duyduğu veri merkezi kurulumu ile tüm donanım, ağ ve diğer bilgi teknolojileri altyapısının entegrasyonu da yine Türk Telekom uzmanlığıyla gerçekleştirildi. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şu ana kadar açılan şehir hastanelerinin en büyükleri olan Mersin ve Ankara Şehir Hastanesi'nin teknoloji alt yapısının iştirakleri İnnova tarafından kurulduğunu söyledi.
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Şehir hastanesine Telekom imzası
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