Toplu konutta yüzde 22 indirim

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev almış 210 bin vatandaşa müjde verdi. Bir TV kanalında konuşan Kurum, 21 Mart itibarıyla vatandaşların borçlarını kapamalarını müteakip yüzde 22 indirim kampanyasını başlatacaklarını açıkladı. Kurum, "19 Nisan'a kadar sürecek bu kampanyada vatandaşlarımız eğer borçlarını kapatırlarsa yüzde 22 indirimden faydalanabilecekler" dedi.TOKİ ile başlattıkları 50 bin sosyal konut projesinin yapımının 10 milyar lira olduğu bilgisini paylaşan Kurum, "Yatay yapılaşmayı bu 50 bin konutla 67 ilimize, sonra 81 ilimize çıkartmak suretiyle her ilimizde bu pilot uygulamaları yapmış olacağız. Bu uygulamalar şehrin gayrimenkul sektörüne de bir yön verecek. Proje kapsamında İstanbul'da 6 bin 300 konut bulunuyor. Bugüne kadar 200 bine yakın başvuru yapıldı" diye konuştu. Kurum, 2023'e kadar 250 bin sosyal konut yapılacağını söyledi.ASGARI ücretle geçinenlerin ev sahibi olabilmelerinin önünü açan 50 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında büyük şehirlerde 3'ten fazla proje bulunuyor. Buna göre, İstanbul, İzmir ve Konya'da 5'er, Çorum'da 4'er, Ankara ve Sivas'ta da 3'er konut projesi olacak. Konutlar en geç 36 ay içinde teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemelerine konut teslimlerinden sonra başlanacak. Konut fiyatı 116 bin 400 liradan ve peşinat miktarları 13 bin 968 liradan başlayıp, 388 liralık aylık taksidiyle 240 aya kadar vade seçeneği bulunacak. Konutların yüzde 64'ü 2+1, yüzde 36'sı 3+1 şeklinde olacak. Projeye katılmak için, Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek şartı bulunuyor.ATATÜRK Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'yle ilgili konuşan Kurum, şöyle dedi: "Havalimanının bir kısmı taşındı. Ancak özel ve kargo uçaklarının devam edeceği bir süreç var. O sürece kadar bir pist korunacak. Taşınma bitip, arsa bize teslim edildiğinde ilk etapta 7-8 milyon metrekarelik alana bahçeyi yapacağız. Daha sonra 12 milyon metrekareye çıkartılacak. Yapımına bu yıl başlayacağız, 2020'ye kadar belli bir etabını teslim edeceğiz. Central Park'ın 3.5 katı, Hyde Park'ın da 8 katı büyüklüğünde olacak." Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine de Millet Bahçesi yaptıklarını hatırlatan Kurum, "Önümüzdeki hafta temelini atıyoruz" mesajı verdi.