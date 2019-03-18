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Japon ’dan Özak GYO’ya A+ not geldi

Giriş Tarihi: 18.3.2019
Japon JCR’dan Özak GYO’ya A+ not geldi
Dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından biri olan JCR-Eurasia Rating, Özak Global Holding'in gayrimenkul sektöründeki firması olan Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'yi ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi. Özak GYO'nun Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A+(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise 'A-1 (Trk)' olarak belirleyen JCR, "Özak GYO, halihazırda 2.72 milyar TL'lik gayrimenkul yatırım portföyü ve 2.05 milyar TL'lik net aktif değere sahi" dedi.
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Japon JCR’dan Özak GYO’ya A+ not geldi
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