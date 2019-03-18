THY 8 bin personel alacak

BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, özel bir televizyonun canlı yayınında THY ve havacılığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyük rağbet gören THY'nin istihdam fırsatları ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Aycı, THY 2019 personel alımının detaylarından da bahsetti. Aycı, şöyle konuştu: "Bin 150 civarı yeni kaptan alacağız. Kabin ekibi olarak da 2 bin 300 kişi işe alacağız. Bu yıl 8 bini aşan istihdam planlıyoruz. 60 bin kişilik ailemiz 68 bin kişiye çıkacak."Yeni havalimanına taşınma süreciyle ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Aycı, şunları kaydetti:"Biz şu anda bu taşınmaya hazırız. 6 Nisan saat 14.00'te uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacak. Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple de çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek."Bu yıl 8 yeni hat açılışı yapılacağını söyleyen Aycı, "Kargoda çift havalimanında operasyon yapacağız. İlk yıl biraz zahmetli olacak. Türkiye'nin endüstriyel anlamdaki 2 milyon ton kapasiteli en büyük binasını yapıyoruz. Kargo anlamında Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın 8'inci sırasındayız. Dünyada 309 noktaya uçuyoruz" diye konuştu.