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Bakanlık müjdeyi Twitter'dan duyurdu! 'ndan önce ödenecek

ve Twitter'dan çiftçilere ve üreticilere öncesi destek ödemeleri yapacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 15:16
Bakanlık müjdeyi Twitter'dan duyurdu! Ramazan Bayramı'ndan önce ödenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter'dan çiftçilere ve üreticilere Ramazan Bayramı öncesi destek ödemeleri yapacaklarını duyurdu.

3 MİLYAR 447 MİLYON TL'LİK DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 'Kütlü Pamuk Desteği Ödemesi' Ramazan Bayramı'na kadar, 'Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi' ile Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri' Ramazan Bayramı'ndan önce olarak toplamda 3 Milyar 447 Milyon TL'lik destek ödemesi yapılacak.

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Bakanlık müjdeyi Twitter'dan duyurdu! Ramazan Bayramı'ndan önce ödenecek
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