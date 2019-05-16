Bakanlık müjdeyi Twitter'dan duyurdu! Ramazan Bayramı'ndan önce ödenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter'dan çiftçilere ve üreticilere Ramazan Bayramı öncesi destek ödemeleri yapacaklarını duyurdu.

3 MİLYAR 447 MİLYON TL'LİK DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 'Kütlü Pamuk Desteği Ödemesi' Ramazan Bayramı'na kadar, 'Yağlık Ayçiçeği Desteği Ödemesi' ile Çiğ Süt Destekleme Ödemeleri' Ramazan Bayramı'ndan önce olarak toplamda 3 Milyar 447 Milyon TL'lik destek ödemesi yapılacak.

Pamuk Üreticimize Müjde!



Ramazan Bayramı'na kadar çiftçilerimize;



?2,4 Milyar TL



"Kütlü Pamuk Desteği Ödemesi" yapıyoruz. pic.twitter.com/cjnqjiTKTo — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) 16 Mayıs 2019