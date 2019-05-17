100. SİHA üretim hattından çıktı

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Terörle mücadelede önemli rol oynayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının 100'üncüsü üretim hattından çıktı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "560 kişilik mühendis ve teknik ekibimizin fikir çilesi, el emeği göz nuru 100'üncü SİHA'sı üretim hattından çıktı. Anısına tablo imzaladık. İhraç edilen ilk SİHA olan Bayraktar TB2 semalarımızda ve havacılıkta ileri ülkelerde görev yapıyor. Semalarımızda hür ve özgür" dedi.Son yıllarda terörle mücadele operasyonlarına ciddi katkı veren Baykar Savunma'nın ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının üretiminde önemli bir aşama kat edildi. 560 kişilik mühendis ve teknik ekibini çalıştığı Bayraktar TB2 SİHA'larının 100'üncüsü üretim hattından çıktı.Katar ve Ukrayna'ya da ihraç edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bayraktar TB2 TSK ve EGM bünyesinde faaliyet yapan 80 milli SİHA, 95 bin saati aşkın uçuş süresine ulaştı. 27 bin 30 feet irtifaya ulaşabiliyor.Öte yandan bugüne kadar üretilen SİHA'lardan 12'sinin yurdışına satıldığı bildirildi.