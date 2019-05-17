Sektörden 3 ayda 16 milyar TL prim

BUGÜN NELER OLDU

Mart sonu itibarıyla toplam direkt prim üretimi 16 milyar 3 milyon lira olurken, geçen senenin aynı dönemine göre artış 18.94 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), mart sonu prim istatistiklerini yayımladı. TSB verilerine göre direkt toplam prim üretimi 16 milyar 3 milyon lira olarak gerçekleşti. Direkt üretimin 13 milyar 578 milyon lirası hayat dışından gelirken 2 milyar 425 milyon lirası hayat tarafında oldu. 3 aylık direkt toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre %18.94 artış gösterdi. Artış oranları hayat dışında %17.69, hayatta ise %26.43 olarak hesaplandı. TSB'nin verilerine göre, direkt prim üretiminde zorunlu trafik sigortasının da içinde yer aldığı kara araçları sorumluluk branşında %11.26'lık artışla 3 milyar 395 milyon lira prim üretildi. Kara araçlarında %16'lık artışla 2 milyar 114 milyon lira, yangın ve doğal afetlerde %23.09'luk artışla 12 milyar 957 milyon lira, hastalık ve sağlıkta %32.07'lik artışla 2 milyar 539 milyon lira tutarında direkt prim üretildi.