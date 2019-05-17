Turkcell’den Yavru Vatan’a güneş santralı

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Turkcell, ilk güneş enerji santralini Kuzey Kıbrıs'ta kurdu. Yaklaşık 6 milyon TL yatırımla yapılan Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, 900 KWp kurulu güce sahip. Enerjiyi 'dijital hayatın hayat suyu' olarak tanımlayan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "Dünyanın kaynaklarını tüketen sistemlerden öte doğal ve yenilenebilir olanı üretmek Turkcell'in temel görevlerinden. Tüm işlerimizi ilk olarak Kıbrıs'ta yapmaya gayret ediyoruz. Doğru bir iklim ve coğrafyada bu projeyi başlatmış olmak çok değerli. Kuzey Kıbrıs'ta Turkcell'in geliştirdiği dijital servisleri birçok ülkeye sunuyoruz" dedi.Yatırımcı bir şirket olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da "Hedefimiz her zaman yeniliklerin peşinde giden, kalitenin markası olmak. Bu vizyonumuzu da yaptığımız her işte olduğu gibi enerji sistemleri işimizde de aynı hassasiyet ve şevkle devam ettiriyoruz" diye konuştu. Türkiye'de, Turkcell Enerji Şirketi'ni kurduklarını hatırlatan Erkan, şöyle devam etti: "Güneş, en önemli enerji kaynaklarından biri. Bu verimli kaynağı kullanmak adına önemli yatırımlar yapmaya da devam edeceğiz. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu bilen bir şirket olarak Kuzey Kıbrıs'ta hayata geçirilen güneş enerjisi santralimiz, bizler için önemli ve öncü bir yatırım oldu."Akdeniz'in üçüncü büyük adasında faaliyet gösteren Kuzey Kıbrıs Turkcell'in ilk ve tek güneş enerji santrali, 10 dönümlük bir arazi üzerinde konumlandırıldı. 4.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan santralde, 2 bin 500 adet yüksek verimli panel ile 9 adet santral tipi inverter kullanıldı. Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya 906 bin 481 kg'lık karbon emisyonu salınımının engellenmesi bekleniyor. Santral sayesinde ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) şebekesindeki talep yükünün hafifletilmesi ve bölgedeki enerji kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.