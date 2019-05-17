Yoksulun hastane faturası devletten

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet dar gelirli vatandaşın hastane faturalarını üstlendi, bu kapsamda aktarılan tutar 43 milyar liraya ulaştı. Genel Sağlık Sigortası'nın kapsamı yüzde 99.5'e çıktı. Hükümet, bugüne kadar 2.5 milyon vatandaşın prim borcunu yapılandırırken, yıl sonuna kadar borcu olanlara bütün hastanelerden yararlanma imkânı sağladı. Bu hizmetten bakmakla yükümlü olunan kişiler de yararlanabilecek.Türkiye, sağlıkta dönüşüm programı kapsamında genel sağlık sigortasıyla örnek alınan bir ülke oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, genel sağlık sigortasının kapsamının sosyal refah devletinin göstergesi olduğunu belirterek, "2002'de yüzde 70 olan genel sağlık sigortasının kapsamını yüzde 99.5'e çıkardık. Daha önce sistemin dışında kalan vatandaşlarımız adeta kendi başlarına bırakılıyordu. SGK olarak geçen yıl 10 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık" değerlendirmesini yaptı. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı da, Türkiye'nin genel sağlık sigortası çalışmalarıyla dünyada gıpta edilecek noktada olduğunu belirterek, bundan sonra kaliteden fedakârlık yapılmadan yola devam edileceğini söyledi. Bağlı, "Bunu Türk mucizesi olarak değerlendirmek gerekiyor. Bunu sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.