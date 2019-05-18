400 bin engelli iş sahibi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, bakıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılar, dezavantajlı çocuklar ile engelliler için bugüne kadar birçok önemli desteği yaşama geçirdi. Engelli vatandaşların kendi işini kurmaları için verilen hibe desteğinden yararlananların sayısı 600 bine ulaştı, 800'e yakın engelli vatandaş işinin patronu oldu. Geçen yıl engelli kendi işini kurma projeleri başvurusu sayısı yüzde 30 artış gösterdi. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla işe yerleştirilen engelli vatandaşların sayısı da 400 bine ulaştı. Geçen yıl 14.930, Nisan 2019 itibarıyla da 4.515 engelli işe yerleştirildi.