Çanakkale Boğazı 12 saatliğine kapanacak

BUGÜN NELER OLDU

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı 18 Mart 2017'de Lapseki ile Gelibolu arasına inşa edilmeye başlanırken çalışmalar son hız devam ediyor. İnşaat çalışmaları devam eden projede 18-19 Mayıs tarihlerinde inşası tamamlanan kule kesonlarının testleri yapılacak. Testler başarılı olursa, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği 20 Mayıs'ta 24 saat tek yönlü yapılacak.Yani 12 saat kuzey-güney, 12 saat de güney-kuzey hattı çalışır halde tutulacak. Bunun ardından boğaz 12 saat komple kapanacak. Kapama süresinin ardından 36 saat tek yön trafik sağlanacak ancak operasyonunun gidişatına göre bu süre 72 saate kadar çıkabilecek. Kule kesonlarını batırma operasyonunun 24 Mayıs Cuma günü de dahil olmak üzere toplam 4.5-5 gün sürmesi öngörülüyor.Keson, köprü ve rıhtım gibi yapıların mevcut sudan zarar görmemesi için kullanılan bir temel türü olarak biliniyor. Kesonlar köprünün en önemli noktaları arasında yer alıyor. Kesonların her biri 83.30x74 metre ebatlarında bulunuyor. Proje tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak köprünün yükünü bu kesonlar omuzlayacak.1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü 2x3 trafik şeritli olarak hazırlanacak, 2022'de işletmeye açılacak.