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Savunma Sanayii ile ilgili önemli haber! O ülkede ilk kez görev yapacak

Macaristan ordusunun, envanterindeki ve tedarik sürecindeki araçları sergilediği etkinlikte, Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Yörük de yer aldı. Yurt dışında ilgi gören Ejder Yalçın ve Yörük zırhlı araçları ilk kez bir AB ülkesinde görev yapacak. Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Yörük'ü tercih eden 2'nci, Ejder Yalçın'ı tercih eden 6'ncı ülke olacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 15:10
Savunma Sanayii ile ilgili önemli haber! O ülkede ilk kez görev yapacak

Türk savunma sanayisinin ürettiği zırhlı kara araçlarına yurt dışında ilgi artıyor.

Son dönemde bir dizi ülke tarafından tercih edilen, çeşitli ülkelerin de gündeminde olan Nurol Makina'nın ürettiği zırhlı araçlar, bu kez Avrupa'da boy gösterdi. Macaristan Savunma Kuvvetlerinin, envanterindeki ve tedarik sürecindeki araçları sergilediği "Ulusal Savunma Günü" etkinliklerine ilişkin paylaştığı fotoğraf ve videolarda, zırhlı muharebe aracı ve Yörük 4x4 hafif zırhlı aracın da yer alması dikkati çekti.

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Savunma Sanayii ile ilgili önemli haber! O ülkede ilk kez görev yapacak
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