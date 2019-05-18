Haberler Ekonomi Haberleri Savunma Sanayii ile ilgili önemli haber! O ülkede ilk kez görev yapacak

Savunma Sanayii ile ilgili önemli haber! O ülkede ilk kez görev yapacak Macaristan ordusunun, envanterindeki ve tedarik sürecindeki araçları sergilediği etkinlikte, Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Yörük de yer aldı. Yurt dışında ilgi gören Ejder Yalçın ve Yörük zırhlı araçları ilk kez bir AB ülkesinde görev yapacak. Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Yörük'ü tercih eden 2'nci, Ejder Yalçın'ı tercih eden 6'ncı ülke olacak.