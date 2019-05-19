İhracatçı her firmaya dijital kimlik geliyor

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Tıcaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz yapay zekâ destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek" dedi. İhracatı artırmak, ihracatçının önündeki engelleri kaldırmak ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla Kolay İhracat Platformu oluşturduklarını bildiren Pekcan, "Bu yeni sistemle ihracat yapan her firma için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız" diye konuştu.Firmaların ihracat yapacağı ülkelerle ilgili genellikle danışmanlık hizmeti aldığını hatırlatan Pekcan, kurulacak sistemle "terzi usulü" firma özelinde çözümler sunulacağını, pazar, destek ve metodoloji önerisinde bulunulacağını kaydetti. Bakan Pekcan, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi: "Örneğin bir firma yurtdışına makine satıyor. Sistem önce sizi tanıyıp dijital kimliği oluşturacak. Sonra özel olarak hazırlanan yapay zekâ temelli algoritmalar devreye girecek. 'Bu firmanın ürününü en çok ithal eden ülkeler hangileri, ithalatında hızlı artış olan ülkeler nereler, bu ürünün vergi oranı hangi ülkede ne kadar, o ülke ne kadar uzakta, o ülke iş yapma kolaylığında kaçıncı sırada, firmanın sattığı ürünle beraber satılan ürünler var mı?' gibi kriterler işlenecek."Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Ramazan'da ihracatın hız kesmediğini belirterek, "İlk 15 günde yüzde 4 artış yakaladık. Bu ay 15 milyar doları yakalayacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyoruz. Bununla birlikte, ihracatçımızın rekor üstüne rekor kırmasına bakarak, sürecini kendi akışına bırakmak gibi bir niyetimiz asla yok" dedi.