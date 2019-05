Makinist teste girecek

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet makinist kaynaklı tren kazalarını azaltmak için harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tren Makinist Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle makinist olabilme şartlarını ağırlaştırdı.Makinistlerin 45 yaşına kadar her 5 yılda daha sonra ise 3 yılda bir tam teşekküllü sağlık raporu almaları gerekecek. Makinistler göz, kulak, burun, boğaz, dahiliye, böbrek hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, kardiyoloji ve psikiyatri gibi her alanda ayrı ayrı değerlendirmelere tabi tutulacak. Her iki gözde de neredeyse mükemmellik isteniyor. 5 diyoptri hipermetrop, 8 diyoptri miyop ve 5 diyoptri astigmatı olanlar çalışamayacak. Makinist olabilmek için en az 80 IQ gerekecek. Kişilik ve bipolar bozukluğu olanlar işe alınmayacak. Tren makinist ehliyeti 10 yıl geçerli olacak. Bröveye hak kazanan makinistlerin bunu korumayabilmeleri için devreye yeni alınan her treni kullanabilecek kapasitede olma şartı getirildi. Ankara'da yaşanan, 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından brövesi olmayan makinistlerin hangi hatları kullanabileceği de düzenlendi. Yeni bir hat devreye alındığında, o hattı ilk kullanacak makinistle birlikte, hattı iyi bilen bir görevli ve altyapı şirketinden birisi nezaret edecek.