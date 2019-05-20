Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Gram tam ve çeyrek altın bugün ne kadar? 21 Mayıs

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ederken, gelen son dakika haberleri de merakla takip ediliyor. Geçmişten beri vatandaşlar tarafından dolar ve euro gibi döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen bir yatırım ve birikim aracı olarak gösterilen altın, bu ara yaşadığı inişli çıkışlı grafik nedeniyle de araştırmaların odak noktası olmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri ise biz Sabah.com.tr olarak her gün sizler ile paylaşıyoruz. En çok araştırılanların başında Çeyrek, Yarım, Tam, Ata, Cumhuriyet ve gram altın fiyatları yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte merak edilen o sorunun yanıtı ve tüm son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI 21 MAYIS 2019

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