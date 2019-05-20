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'' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira!

'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki '' çiçekleri açtı. Halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verene 60 bin 163 TL para cezası veriliyor.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 12:22
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira!

çiçeği, Sandıklı'ya 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. Küme halinde açan çiçekler, adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğa Koruma ve 5. Bölge Müdürlüğü ile (AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor. Latince adı '' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmak ya da zarar vermenin cezası ise 60 bin 163 TL.

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'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira!
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