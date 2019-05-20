Teknik tekstil savunma ve havacılıkla açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'deki tekstil sektörünü güçlendirmek için büyük önem taşıyan teknik tekstil, savunma ve havacılık sektörü ile birlikte şaha kalktı. Avrupa'nın en büyük fuarı olarak görülen Techtextil Frankfurt'ta Türk firmaları ilgi odağı oldu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHIB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Bilici konuyla ilgili olarak, "Avrupa'nın en büyük fuarı. İki senede bir yapılıyor ve bin 800 firma katılıyor. Türkiye'den 19'u İTHİB'le milli katılım, 19'u da bireysel katılım olmak üzere 38 firma katıldı" dedi. Sektörün, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki atılımları ile paralel bir gelişme izlediğini belirten Bilici, "Askeri ürünler, otomotiv ve iş güvenliğinde çok iyi durumdayız. Teknik tekstil ihracatı geçen sene yüzde 14 artış ile 1.7 milyar dolar oldu" diye konuştu.İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman ise "İHA'lar ve SİHA'lar da aslında teknik tekstil. Karbon dediğimiz şey tekstildir çünkü. Bugün teknik tekstille kalp ve damar dahi yapılıyor. Askerler için görünmez ve kurşun geçirmez kumaşlar, çivi geçirmez tabanlı ayakkabılar yapabiliyoruz" dedi.Ağırlıklı olarak Avrupa'ya ihracat yapıldığının bilgisini de veren Şişman, "Türkiye'de teknik tekstilin gelişmesi için bazı yönetmelik değişikliklerine ihtiyacımız var. Örneğin Avrupa'da her yerde yanmazlık şartı var. Özellikle okul, hastane ve hatta okul servislerinde yanmaz kumaş zorunlu olmalı. Türk firmaları yanmaz ürünleri çok başarılı imal ediyor. Bu iş gelirse içerde üretici sayısı 100'lü rakamlara çıkar, bilgi artar, üretim artar ve sonuçta ihracat da artacak" diye konuştu.