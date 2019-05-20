Türkiye’nin en hızlıları

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen firmaları dün açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) 2015- 2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan yarışmada birinciliği, 2015-2017 döneminde cirosunu yüzde 5.324 oranında artıran Aydın merkezli Biomar Sagun Yem Sanayi firması aldı. Biomar Sagun'u, İstanbul'dan Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat yüzde 4.452 ile ve Ankara'dan Naturel Yenilenebilir Enerji yüzde 3.774 ile takip etti.Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun'da düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'yi dünya ekonomisiyle bütünleştirecek olan Türk özel sektörüdür. Türkiye 100 programını, ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek için düzenliyoruz" dedi.Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 şirket, 2015-2017 döneminde cirosunu ortalama yüzde 605 oranında artırdı. Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59.8 milyon TL oldu.Şirketler 2015 - 2017 döneminde istihdamlarını yüzde 70 oranında arttırdı. Bu 100 şirketin yüzde 63'ü de ihracat yapıyor.Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıkarken şirket sayısı sıralamasında ilk sırayı 23 şirket ile İstanbul aldı. İstanbul'u 22 şirket ile Ankara, yedi şirket ile Antalya, beş şirket ile Kocaeli, dörder şirket ile de Adana, Bursa ve Kahramanmaraş takip etti. En hızlı büyüyen şirketler listesinde 25 farklı ilden firma yer aldı. En hızlı büyüyen şirketlerin yaş ortalaması da 11.5 oldu. CEO'ların yaş ortalaması ise 45,9. 10 firmanın CEO'sunun yaşı ise 35'in altında. Türkiye 100 Yarışması'nı kazanan şirketlerin sektörel dağılımını bakıldığında "toptan ticaret" 16 şirket ile ilk sırayı aldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törendeki konuşmasında "Bizim için bu yeni dönemin mottosu milli teknoloji, güçlü sanayi" dedi. TÜBİTAK'ın genç girişimciler için yaptığı ikinci çağrının sonucunu açıklayan Bakan Varank, teknoloji odaklı proje yürüten gençlere 200 bin lira hibe vereceklerini bildirdi. Program kapsamında girişimcilik eğitimi, teknik, ticari ve idari konularda da destek sağlanacak. Varank, 4 bin 500`ün üzerinde genç girişimcinin destek için başvurduğunu ifade etti.Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz" dedi. 20 yıl önce dünyanın en kârlı 20 şirketi arasında sadece otomobil ve enerji şirketleri olduğunu anımsatan Pekcan, "Bugün en kârlı 20 şirketin çoğu bilişim, teknoloji ve yüksek teknoloji üreten firmalar" şeklinde konuştu.