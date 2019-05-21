Bayrak taşıyıcı 86 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki 86. yılını kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933'te, toplam 28 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 336 uçağa ulaştı. Operasyonlarına ilk olarak, "Devlet Hava Yolları İşletmesi" adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayan THY, 1943-1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklarla bugünkü başarının temellerini attı. İlk yurtdışı seferini 1947'de gerçekleştiren THY, 1960'lı yıllarda jet motorlu uçaklarla büyümesini hızlandırdı. Atatürk Havalimanı'ndan yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınan THY, dünyanın en iyisi olmayı hedefliyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "86 yıl önce 5 uçak ve 24 çalışanla başlayan gurur yolculuğumuz bugün 336 uçak ve 50 bin çalışanla 124 ülkede devam ediyor" dedi.