Gençlerin gözlerindeki parıltı beni mutlu etti

BUGÜN NELER OLDU

19 MAYIS Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Beyoğlu Milli Teknoloji Buluşmaları'na gençler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlere yerli ve milli teknoloji üretiminin önemini anlattı. Bayraktar, sunumunun ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının milli mücadeleyi 100 yıl önce Beyoğlu Galata Rıhtımı'ndan başlattıklarını belirterek, "100 yıl sonra bu toprağın çocukları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında bir aradalar ve geleceğe umutla bakıyorlar" dedi.T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 19 Mayıs'ta gençlerle bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir onur ve gurur olduğunu belirterek, "Bugün buradaki genç kardeşlerimizle yaptığımız sohbette açıkçası ben geleceğe dair yeniden umutlandım. Bu anlamda organizasyonda emeği geçen Beyoğlu Belediye Başkanımıza, vakfımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.GENÇLERE yaptığı sunum hakkında bilgi veren Bayraktar, "Sunumda biz kendi hikâyemiz üzerinden, yani Baykar'daki milli insansız hava araçlarımızın, milli SİHA'larımızın hikâyesi üzerinden ve sonrasında devam eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızla gerçekleştirmeye çalıştığımız Milli Teknoloji Hamlesi'ne ciddi bir ilgi olduğunu görmek, genç kardeşlerimizde ciddi bir yatkınlık görmek, gözlerindeki o parıltıyı görmek beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.