22. şampiyonluğa Turkcell’den 22GB internet

Turkcell'den yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılı taraftarların şampiyonluk sevincini dijital ortamda doyasıya yaşamaları için 'Şampiyon' destek paketine sahip her bir taraftara 22GB hediye edileceği kaydedildi.

Hediye internet, Galatasaray'ın ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının oynanacağı gün taraftarların hatlarına tanımlanacak

Turkcell 22GB hediyesinden mevcut "Şampiyon" paket sahiplerinin yanı sıra son hafta oynanacak maç öncesine kadar 'Şampiyon' paketi alan Galatasaray taraftarları da yararlanabilecek. Turkcell hattına sahip Galatasaraylılar 'Şampiyon' paketini, Turkcell satış kanallarının yanı sıra SMS ile de kolayca satın alabilecek. 'Şampiyon' paket almak isteyen taraftarların GS9 yazıp 2200'a mesaj göndermeleri yeterli olacak.

Turkcell'le Galatasaray arasında yapılan işbirliğiyle taraftarlara, "Sarı", "Kırmızı" ve "Şampiyon" adı verilen 3 farklı dijital destek paketi sunulmuştu. "Şampiyon" paketine sahip taraftarlar şimdiye kadar Galatasaray'ın ligde attığı her gol başına 200MB, tüm destek paketliler ise takımlarının her galibiyetinde 1GB hediye internet kazandılar. Destek paketi alan taraftarlara internetin yanı sıra yüzlerce maç bileti, forma ve imzalı top hediye edildi. Tamamen Turkcell'in dijital servislerinden oluşan destek paketleri 5, 7 ve 9 TL'ye alınabiliyor.