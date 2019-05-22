Geleceği düşünmeyen gençleri BES’lemek mümkün mü?

BUGÜN NELER OLDU

Dünyada Z Kuşağı'nın yarattığı değişim sigorta sektöründe geleneksel iş modellerini ortadan kaldıracak. Peki 'Türkiye'de durum nasıl?' derseniz...Türkiye'de de farklı değil hatta belki daha da ileride. Çünkü 15-24 yaş arası olan 11.9 milyon genç, ülke nüfusunun yüzde 15'ini oluşturuyor. Bunların 6.2 milyonu 15-19, 5.7 milyonu ise 20-24 yaş aralığında. Bankalararası Kart Merkezi'nin yaptırdığı bir araştırmaya göre de gençlerin yüzde 83'ünün aylık harcama planı yapma alışkanlığı yok. Birikim yapma tercihlerinde de yüzde 49 ile Türk Lirası, yüzde 43 ile altın ön plana çıkıyor.Bu kitlenin gelecek planları yapması tasarruf etme alışkanlığı kazanması ise oldukça önemli. Türkiye'de bu konuda, yani gençlere tasarruf yaptırıp geleceklerine yatırım yaptırma konusunda çalışan şirketlerden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, sorularımızı yanıtladı. Erkan, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sektörde gençlerin oranının yüzde 4.9 olduğunu belirtirken 25 yaş altı katılımcıların toplama oranının kendi şirketlerinde yüzde 11.7'ye çıktığını belirtiyor. Son birkaç yıldır bu alana yatırım yapan firmanın aldığı sonuçlar önemli. Doğru anlatımla gençlerin de BES' e girebileceğini ispatlıyor.Erkan, geçtiğimiz yıl satışa başladıkları Çocuğum için Eğitim Sigortası'na da ilginin oldukça yüksek olduğunu söylüyor. Türkiye'deki özel okullardaki yıllık eğitim ücretleri İstanbul gibi metropollerde 15.000 TL'den başlayıp yaklaşık 80.000 TL'ye kadar çıkıyor. Servis, yemek, kıyafet, kırtasiye gibi diğer giderleri de ekleyince rakam tüm eğitim hayatı için 600.000 TL'yi buluyor.Ebeveynlerin yaşam kaybı riski dışında kritik hastalık ya da kaza sonucu tam kalıcı sakatlık durumları için de ek teminat sağlayan ürün, 7 ayda 11 bin müşteriye ulaşmış. Poliçe başına ortalama 20 dolar civarında prim ödeniyor.