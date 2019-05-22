İŞKUR KPSS şartsız büro memur ve büro işçisi alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler?

İŞKUR geçtiğimiz günlerde KPSS şartı aranmaksızın Türkiye genelinde 540 kişilik büro personeli alımı yapacağını duyurmuştu. Konuyla ilgilenen ve başvurmak isteyen birçok aday ise detayları merak ediyorlardı. Biz de Sabah.com.tr olarak tüm detayları sizler için hazırladık. Peki, İŞKUR büro personeli ve büro işçisi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru yapacak adaylar için en önemli konu ise en az lise mezunu olmak konusu oluyor. KPSS şartsız personel alımı başvuruları ise İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki, büro memur başvuru şartları neler? İşte detaylar…

İŞKUR KPSS ŞARTSIZ BÜRO MEMURU VE BÜRO İŞÇİSİ ALIMI YAPIYOR!

İŞKUR büro memur ve büro işçi alımı ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

İŞKUR GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Her ilanın şartları farklı olup ortak başvuru şartları şu şekildedir:

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartsız,

- Mesleğini severek yapan,

- Önlisans ve lisans mezunu olmak,

- Müfredata uygun planlı çalışan,

- Güleryüzlü , Sabırlı , İletişim gücü yüksek,

- Okul kurallarına uyan,

- Sorumluluklarının bilincinde olan,

- Kendini geliştiren,

- Kariyerine önem veren,

- Kurumda uzun yıllar görev alabilecek,

- Dış görünüşüne önem veren,

- Bilgisayar kullanabilen, haftalık ve aylık programları hazırlayabilecek,

- Veli iletişiminde kuvvetli,

- Eğitim koordinatörü ile koordineli bir şekilde çalışarak; her türlü değerlendirme materyali, doküman, kaynak hazırlanmasından sorumlu olabilecek.