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mahkemesi "’in bir varlık" olduğunu kabul etti

’de bir mahkeme, 'in bir varlık olduğuna karar vererek, İsrail 'nın konuya ilişkin duruşunu doğruladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 14:48
İsrail mahkemesi Bitcoin’in bir varlık olduğunu kabul etti

Kripto para biriminin satışından elde edilen kazancın vergiden muaf olması gerektiğini savunan bir blockchain start-up ??kurucusunun ülkenin vergi otoritesinin vergilendirme kararını hakısz bulması üzerine açılan mahkemede, Merkez Bankası'nın para birimi tanımını onaylanmasıyla vergi makamının lehine karar verildi.

İsrail merkez bölge mahkemesinin, Pazartesi günü ülkenin vergi otoritesinin lehine karar verdiği ve Bitcoin'in bir para birimi değil finansal bir varlık olduğunu belirlediği açıklandı. Bu nedenle kripto paraların İsrail'deki satışıyla ilgili kazançlar, sermaye kazancı vergisine tabi oldu.
Hakim Shmuel Bornstein, Bitcoinin bir para birimi olarak görülmesi ve satışından elde edilen gelirlerin vergiye tabi tutulmaması gerektiğini öne süren bir blok zinciri girişiminin kurucusu tarafından yapılan itirazı reddetti.

İsrailli hukuk firması Bracha & Co.'nun genel ortağı ve firmanın vergi dairesi başkanı Itay Bracha, yerel günlük ekonomi Calcalist gazetesine yaptığı açıklamada, "Karar, henüz kripto para birimiyle ilgili karları rapor etmemiş veya eylemlerini farklı hukuki tavsiyelere dayandırmamış olanlara bir sinyaldir. Karar kesin değildir ve yeni bir yasallaştırma değil, adli bir yorumlama olduğundan geriye dönük uygulanır" dedi.

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İsrail mahkemesi "Bitcoin’in bir varlık" olduğunu kabul etti
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