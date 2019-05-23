ABD menşeli 22 ürüne vergi indirimi

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ABD'nin geçen hafta çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini 25'e indirmesinin ardından Türkiye'den de önemli bir hamle geldi. Türkiye de ABD menşeli 22 üründe ek gümrük vergisini yarı yarıya indirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pirinç, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik ve makyaj malzemelerinin de aralarında olduğu bu ürünlerdeki verginin 521.2 milyon dolardan 260.6 milyon dolara ineceğini söyledi.Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye'nin mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uygulanan ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü belirtti. Bakan Pekcan, ABD'nin 17 Mayıs'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirdiğini anımsatarak, Türkiye'nin bu kararın ardından mütekabiliyet gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü kaydetti.Pekcan, "ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve hükümetlerimiz tarafından ortaya konulan 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Vergisi inen ürünler arasında sert kabuklu meyveler, pirinç, alkollü içkiler, yaprak tütün, taş kömürü, güzellik veya makyaj ürünleri yer alıyor.