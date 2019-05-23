Adnan Bali: Türkiye zorlukları aşar

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye'nin, 2-3 saatlik mesafede 1.5 milyarın üzerinde nüfusu olan, 20 trilyon doların üzerinde milli gelire sahip bir coğrafyada bulunduğunu söyledi. Bali, "Böyle kilit bir ülkenin, bu dinamik nüfus yapısıyla tüm zorlukları aşacağına inanıyorum. Çalışacağız, işlerimizi iyi yapacağız. Pozitifi çoğaltacağız. Hep beraber sorumluluk alacağız" dedi. Bali, Gaziantep Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İş Bankası'nın sıkıntılı günleri paylaşma odaklı olduğunu söyledi. Bali, bir ekonomik kriz arayanın 2001 krizine bakması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Reel sektörle hanehalkını bir, bankacılık sistemini bir, kamuyu bir bacak olarak düşündüğünüzde, 2001 krizinde iki bacağın ikisi de tamamen çökmüştü."