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teşviki kanun teklifi kabul edildi

Teşviki Kanun teklifi kabul edildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 20:23
Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi

Teklif görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda devam edildi. Kanun teklifinde, turizm işletmesi belgeli işletmeler için yapılan sınıflandırma çalışmalarında sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde, üç Bakanlık kontrolörü yerine iki Bakanlık kontrolörünün sınıflandırma yapabilmesi sağlanıyor.
Turizm tesislerinde çalışan personelin konaklamasıyla ilgili düzenlemeler getiriliyor.

Turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili Bakanlığın ödenek aktarması öngörülüyor.

Dalış turizmine yönelik hükümler bulunuyor.

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Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi
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