3600 ek gösterge yasalaşıyor mu? 3600 ek göstergede son durum nedir?

Yüz binlerce vatandaşın çıkmasını beklediği ve gün aşırı bilgi sahibi olmak istediği 3600 ek gösterge meclisten geçerse, kamuda liyakata göre yükselmenin de önü açılacak, emekli olacak memurların maaşlar ve emekli ikramiyeleri de yükselecek.