3600 ek gösterge yasalaşıyor mu? 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek gösterge yüz binlerce çalışanın en önemli gündem maddelerinden. 3600 ek gösterge paketini AK Parti'nin meclise sunması bekleniyor. Söz konusu düzenleme öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacak. Süreci yakından takip eden ve ek göstergenin yasalaşmasını bekleyen bireyler tarafından '3600 ek gösterge yasalaşacak mı?' sorununun yanıtı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 3600 ek göstergede son durum nedir? Düzenleme nasıl olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.5.2019 16:45
Yüz binlerce vatandaşın çıkmasını beklediği ve gün aşırı bilgi sahibi olmak istediği 3600 ek gösterge meclisten geçerse, kamuda liyakata göre yükselmenin de önü açılacak, emekli olacak memurların maaşlar ve emekli ikramiyeleri de yükselecek.