Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 3600 ek gösterge yasalaşıyor mu? 3600 ek göstergede son durum nedir?

yasalaşıyor mu? 3600 ek göstergede son durum nedir?

yüz binlerce çalışanın en önemli gündem maddelerinden. 3600 paketini AK Parti'nin meclise sunması bekleniyor. Söz konusu düzenleme öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacak. Süreci yakından takip eden ve ek göstergenin yasalaşmasını bekleyen bireyler tarafından '3600 ek gösterge yasalaşacak mı?' sorununun yanıtı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 3600 ek göstergede son durum nedir? Düzenleme nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2019 16:45
3600 ek gösterge yasalaşıyor mu? 3600 ek göstergede son durum nedir?

Yüz binlerce vatandaşın çıkmasını beklediği ve gün aşırı bilgi sahibi olmak istediği 3600 ek gösterge meclisten geçerse, kamuda liyakata göre yükselmenin de önü açılacak, emekli olacak memurların maaşlar ve emekli ikramiyeleri de yükselecek.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
3600 ek gösterge yasalaşıyor mu? 3600 ek göstergede son durum nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN