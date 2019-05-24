Kıdem Tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2019 Kıdem Tazminatı şartları nelerdir?

Binlerce çalışan çalışmayan vatandaş kıdem tazminatı hesaplamasında ve başvuru şartları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Belli sebeplerden işten ayrılan kişinin 2019 kıdem tazminatı hesaplaması merak edilen başlıklar arasında! Şöyle ki herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. İşte kıdem tazminatı nasıl alınır? Kimler kıdem tazminatından faydalanır? Sorularının yanıtları…