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hesaplama nasıl yapılır? şartları nelerdir?

Çalışan işçileri yakından ilgilendiren hesaplaması ve başvuru şartları gündemde aratılan başlıklar arasında yer aldı. Bilindiği üzere Kıdem Tazminatı ücretleri kişinin aldığı son paradır. Milyonlarca sigortalı vatandaş 2019 işlemlerini haberimizden adım adım takip edebilir. Kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alabilmektedir. Haberimizin devamında hesaplamasına ve Kıdem Tazminatı başvuru şartlarına erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 14:53
Kıdem Tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2019 Kıdem Tazminatı şartları nelerdir?

Binlerce çalışan çalışmayan vatandaş hesaplamasında ve başvuru şartları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Belli sebeplerden işten ayrılan kişinin hesaplaması merak edilen başlıklar arasında! Şöyle ki herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. İşte kıdem tazminatı nasıl alınır? Kimler kıdem tazminatından faydalanır? Sorularının yanıtları…

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Kıdem Tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2019 Kıdem Tazminatı şartları nelerdir?
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