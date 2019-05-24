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: İVME Finansman Paketi üreticimize can suyu olacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu () Başkanı , İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketinin üreticiye can suyu olacağını bildirdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 16:23
Nail Olpak: İVME Finansman Paketi üreticimize can suyu olacak

Olpak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi hakkında yazılı bir değerlendirme yaptı.

İVME Finansman Paketinin üreticiye can suyu olacağını belirten Olpak, bu Paket ile iş dünyasının ve sanayicilerin özellikle üretim altyapısının daha da güçleneceğini düşündüklerini kaydetti,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hedef olarak belirlenen hammadde aramalları, makine imalatı ve tarım alanları için sunulan 30 milyar TL'lik finansman imkanının üretimdeki iştahı da artıracağını dile getiren Olpak, bu yeni destek paketinin özellikle son dönemde yatırım, istihdam ve üretim atağında etkin rol oynayacak firmaların ihtiyaç duyduğu finansman açısından bir nevi can suyu olacağını belirtti.

Olpak, İVME Finansman Paketi'nin cari açığın azalması açısından da önemli bir rol oynayacağını aktardı.

Temel çıkış noktası olarak hem imalat sanayini hem de ihracatı destekleyecek 30 milyar TL'lik bu desteğin en doğru şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Olpak, "Uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarına sahip bu destek sayesinde, yüksek teknolojinin üretimin tüm süreçlerine nüfuz etmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin öne çıkmasını bekliyoruz. DEİK olarak Türk iş dünyası adına, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile kıymetli kamu bankalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ümit ediyoruz ki, orta ve uzun vadede cari açığımızın azalması, stratejik sektörlerdeki üretim atağımızın sürdürülebilirliği ve istihdamın artmasına büyük katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

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Nail Olpak: İVME Finansman Paketi üreticimize can suyu olacak
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