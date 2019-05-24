Quick Sigorta prim üretimini %135 artırdı

BUGÜN NELER OLDU

QUICK Sigorta 2018 yılında %135 büyüme gerçekleştirerek, sigorta sektörünün 6.5 kat üzerinde rekor büyümeyle lider oldu. Türkiye'de lisanslı 15 bin 700 acentenin %50'sinden acentelik başvurusu alarak 1746 acentenin kuruluşunu gerçekleştiren Quick Sigorta, bu alanda da kırılması çok zor bir rekora sahip olurken 2018 yılında 891 milyon lira aktif büyüklüğe ulaştı. Quick Sigorta ilk tam yılında özkaynaklarını neredeyse ikiye katlayarak 83 milyon liraya yükseltirken vergi öncesi kârı 47 milyon lira olarak gerçekleşti. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "2018 yılında 1.6 milyon adet poliçe tanzim etmiş ve 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yürürlükte poliçesi olan 1.5 milyon müşteri sayısına ulaşmış bulunmaktayız. 25.7 milyon lira çalışan başına prim üretimi ve %72 sermaye kârlılığı ile hem çalışan hem de sermaye verimliliği açısından sektörde lider konuma oturduk. Sigortalılarımıza 252 milyon lira tazminat ödedik. Bu rakamlardan sonra %2.05 pazar payına ulaştık. 2017 yılında pazarda arz güvenliğini sağlayan Quick Sigorta trafik branşında ise %5.56 pazar payıyla sektörün en çok poliçe satan üçüncü şirketi oldu."