"Denizlerde altın çağımızı yaşarız"

Türkiye'nin gemi tamir, bakım ve onarımında Akdeniz'in lideri olduğunu anlatan Mete, "Türkiye, sahip olduğu potansiyeli her alanda dünyaya ilan ettiği dönemlerden geçiyor. Denizlerde de tarihi bir dönemden geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Türk tersaneleri Avrupa tersaneleri ile işçilik, fiyat politikası, teslim süresi gibi sektörün önceliklerini belirleyen kritik üçgende çok daha rekabetçi bir düzeye geldi. Hatta birçok alanda onlardan daha iyiyiz" şeklinde konuştu.

Sektörün çok ciddi bir istihdam sağladığına da işaret eden Mete, Taşucu'nda yapılması planlanan tersanenin hayata geçirilebilmesi halinde sektöre nasıl bir etki bırakacağını şu sözlerle anlattı:

"ÖNCELİKLE GÜNÜMÜZDE NE DURUMDA OLDUĞUMUZU İYİ ANALİZ ETMEK GEREKİYOR."

Bugün itibariyle 170 bin kişi limanlarda, 30 bin kişi tersanelerde çalışıyor. Bunların yanı sıra 100 bin de gemi adamı var. Diğer alanlarla beraber toplam istihdam 500 binin üzerinde doğrudan bir istihdam sağlıyor denizcilik sektörü.

Bu insanların aileleriyle birlikte değerlendirdiğinizde sektörün ülkemizin hem ekonomisine hem de sosyal yapısına ne denli büyük bir etkisi olduğunu görebilirsiniz.

DENİZLERDE ALTIN ÇAĞIMIZI YAŞARIZ

İşin bir diğer boyutunda, son dönemlerde devletimizin sektörümüze sağladığı imkan ve kolaylıklar var. İstihdamın daha da artması için birbirinden önemli teşvikler hayata geçirildi. Devletimiz bununla da yetinmedi ve ödemelerde zorluk yaşayan kurumlara 'Faaliyetlerinizde durma ya da azalma varsa, sizin çalışanlarınızın maaşını 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik sigortası fonundan biz karşılayacağız' dedi. Bunlar çok çok önemli adımlar.

Tüm bunların üzerine eğer Akdeniz gibi hem askeri hem ticari açıdan son derece önemli bir yere tersane kurulabilirse, o zaman sektör altın çağını yaşar."

Mete ayrıca, 2020-2021 seneleri tamir bakım onarım tersaneleri için yeni çıkan bazı regülasyonlar gereği çok yoğun geçeceği bilgisini de paylaşarak, "Bu süreç sektöre yaklaşık 10 bin kişilik bir artı istihdam kazandırabilir" açıklamasında bulundu.