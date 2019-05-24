Türk Nippon, ‘Bazaart’a sponsor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Nippon Sigorta, Yeniköy Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen Bazaart Projesi'nin sigorta sponsoru oldu. Bu sene dokuzuncusu düzenlenen Bazaart Projesi, sanat öğrencilerini sanatseverler ve koleksiyonerler ile buluşturup eserlerini sergilemeyi ve satmayı hedefleyen bir organizasyon. "Her Eve Bir Sanat" fikrinden yola çıkan Bazaart, sanatın ve sanat koleksiyonu yapmanın bir lüks olmadığını hatırlatıp, herkese ulaşılabilirliğini göstermeyi amaçlıyor. Başlangıcından bugüne kadar geçen süre içinde projeye katılan birçok öğrenci Contemporary İstanbul da dahil olmak üzere çeşitli yerel ve uluslararası sanat organizasyonlarına davet edildiler ve çeşitli ödüller aldılar. Bu sene, "Sanatsal pratikler ve teoriler üzerine", "Türkiye sanat ortamı ve güncel ekonomik piyasa açısından koleksiyonerlik" ve "TUTKU: Hüsamettin Koçan ile hayal etmek ve gerçekleştirmek üzerine bir sohbet" adlı sanat panellerinde Marcus Graf, Leyla Emadi, Ferhat Özgür, Orhan Cem Çetin, Esra Aliçavuşoğlu, Gökşen Buğra, Feride İkiz, Ayşegül Çinici Yazıcı, Melike Bayık ve Hüsamettin Koçan yer alarak ufuk açan, ilham veren sohbetlere imza attılar.