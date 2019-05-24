Türkiye BES ile büyüyecek

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Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 16'ncı yılını tamamlayan BES'in olgunluk dönemine girdiğini ve sağlam altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinde daha etkin rol almaya hazır olduğunu belirtti. Sincek, "Hedefimiz olan dünyada ilk 10 ekonomi arasına girebilmek için yerli kaynaklarımızı artırmalıyız. Böylece ekonominin tansiyonu düşerken tasarruflarımız artacak, halkımıza da emeklilik dönemlerinde ikinci bir maaş sağlamış olacağız. Yurtiçi tasarrufları artırmanın en etkili yolu ise herkesi BES çatısı altına almaktan geçiyor" dedi. BES'te yapılacak reformların ve kıdem tazminatlarının BES ile entegre edilmesini desteklediklerini belirten Ayhan Sincek şu detayların altını çizdi: "Bahse konu çözümün BES altyapısı üzerinden üretilmesi; sermaye piyasalarının derinleşmesi, tasarrufların sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara yönlendirilmesi anlamına gelecektir. Sabit sermaye yatırımlarının finansmanında bankalara bağımlılık azalacak, yatırımcılara uzun vadeli yerli kaynak sağlanacak. Yasa yapıcı, biz emeklilik şirketlerine bu bağlamda herhangi bir görev tevdi ederse, bu görevi ifa edecek yetkinliklere ve alt yapıya sahip olduğumuzu, gereğini memnuniyetle yapacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu.TÜM gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşandığı gibi, Türkiye'de de nüfusun yaşlandığına dikkat çeken Ayhan Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sisteminin giderlerini ciddi şekilde artıracağı ve aktüeryal dengelerin bozulacağı görülmektedir. Diğer yandan, Türk sosyal güvenlik sistemi, sağlanan yardımların kapsamı ve süresi dikkate alındığında dünyanın en cömert sistemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Güçlü ekonomiye sahip müreffeh devletlerde bile ancak zorunlu olarak uygulanan BES, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini mümkün kılmaktadır. İşgücü piyasasına yeni girenlerin emekli olduklarında SGK'dan alacakları emekli aylıkları aktif çalışma dönemindeki ücret kazançlarına göre ciddi şekilde azalacaktır. Dolayısıyla, bu bireylerin aktif çalışırken sahip oldukları yaşam standartlarını yaşlılıklarında korumaları güçleşecektir." Sincek, bu kapsamda, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde tamamlayıcı emeklilik sistemine yönelik olarak yapılan açıklamaların memnun edici olduğunu söyledi ve ekledi: "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile bireylerin emeklilik dönemlerinde ciddi düzenli ilave gelire kavuşabileceklerini ve bahse konu risklerin çok daha iyi yönetilebileceği bir ortamın oluşturulacağını düşünüyorum. Buradaki en önemli beklentimiz; çalışanların kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapabilmeleri ve emeklilik dönemine yönelik fon oluşturulmasıdır. Bu konunun da toplumumuza ve tüm çalışanlara iyi anlatılması gerekiyor. Bu fonların güvence altında olduğunu, devletin kurumları tarafından sıkı bir şekilde gözetlendiğini ve denetlendiğini, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetildiğini, çalışanların haklarını iyi anlatabilirsek bu sistemin sosyal güvenlik boyutu açısından çok başarılı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum."