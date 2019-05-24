Yerli üretime 30 milyarlık destek

Ekonomide devam eden dengelenme ile cari açığını 10 yılın en düşük seviyesine çeken Türkiye 2018'de 46.2 milyar dolarlık ithalat yapılan hammadde ve aramalı ile makine ithalatında dışa bağımlılığı azalatmak için düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi'ni açıkladı. Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yıl sonuna kadar 30 milyar liralık finansman sağlayacak paket, yerli ve milli üretimi destekleyerek stratejik alanlarda dış ticaret açığını aşağı çekecek. İVME Finansman Paketi hakkında bir sunum yapan Bakan Albayrak, tüketimden ve ithalattan ziyade, ihracata dayalı, katma değerli, teknolojik ürün üretimini önceleyen bir modeli benimseyeceklerini ifade etti. Finansman paketine Ziraat Bankası 14 milyar TL, Halkbank ve Vakıfbank ise 8'er milyar TL kaynak aktaracak.

Bakan Albayrak İvme Finansman Paketi'ni açıkladı

STRATEJİK ALANLARA TEŞVİK

"Yeni Ekonomi Programı (YEP)" kapsamında ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/ teçhizat ve yazılım sektörlerini öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlediklerini hatırlatan Albayrak, nisan ayında açıkladıkları "Yapısal Dönüşüm Adımları" paketinde de, kredilerin, belirlenen bu stratejik alanlara yönlendirileceğini belirtti.



ÜÇ ANA ALAN BELİRLENDİ

Üç ana faaliyet alanının, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendiğini belirten Albayrak, "İlk finansman alanımız hammadde ve ara malı imalatı. Bu alanda sağlayacağımız iyileşme, cari dengeye olumlu yönde çok önemli katkılar sağlayacak. Bu alanda kimyasal/ medikal (eczacılık) ürünler, plastik ve kauçuk ürünler; suni ve sentetik iplikler; kağıt, karton ve mukavva sektörleri olmak üzere 4 alt başlık belirlendi. Bu kapsamda; temel eczacılık ürünleri, boya maddeleri ve plastik hammaddeler vb. birçok sanayi ürünü desteklenmiş olacak" diye konuştu.

İVME Finansman Paketi kimleri hedefliyor?

BANKALARA HEDGE İMKANI

Kredinin faizi de yenilik içeriyor. Faiz, TÜFE ve DİBS'e endeksli olacak. DİBS endeksli faiz, kredi kullandırım tarihi itibarıyla Devlet İç Borçlanma Senetleri faiz oranları baz alınarak belirlenecek. Kredi vadesi süresince ve kredi kullandırım tarihinden itibaren yılda bir kez oran güncellenecek. Böylece bankaların bilançolarındaki aktifleri hedge etmeleri sağlanacak. Bu yönüyle de paket bir ilk olma özelliği taşıyor.



YATIRIM KREDİLERİ

* Vade: 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl

* Azami kredi tutarı: 150 milyon TL



İŞLETME KREDİLERİ

* Vade: 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 5 yıl

* Azami kredi tutarı: 30 milyon TL



VADE

* İşletme kredileri: 14 Ay

* Yatırım kredileri: 84 ay



TUTAR

* İşletme giderlerinin tamamına kredi

* Moderrn basınçlı sulama sistemi yatırımlarına %100 yatırım kredisi

* Seracılık ve tarımsal mekanizasyon yatırımlarınını % 75'ine kadar yatırım kredisi



FAİZ ORANI

* Üreticiye yansıyan yüzde 0 ile yüzde 14.25 arasında



YATIRIM KREDİLERİ

* Vade: 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl

* Azami kredi tutarı: 150 milyon TL



İŞLETME KREDİLERİ

* Vade: 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 5 yıl

* Azami kredi tutarı: 30 milyon TL



İTHALAT DÜŞECEK

Hammadde ve ara malında desteklenecek ürünlerin ithalattaki payının 28.2 milyar dolar olduğunu belirten Albayrak, bu büyüklükte bir ithalatın aşağı çekilebileceğini söyledi.



2 YIL GERİ ÖDEMESİZ

Bakan Berat Albayrak, hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacağını dile getirdi.



TARIMA % 0-14.25 ARASINDA KREDİ

Albayrak, tarımda seracılık, soya, mısır, ayçiçeği üretimi, hayvancılık, yem bitkisi üretimi ile birlikte ekipman paketinden oluşan 4 ana başlık olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, "Seracılıkta işletme kredileri için vade 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 aya varan vade sağlanacak. Kredilerin faizi sıfır ile 14.25 arasında değişecek" diye konuştu.



HAZİRANDAN İTİBAREN CARİ FAZLA VERECEĞİZ

Cari açığın mart itibarıyla 13 milyar doların altına gerilediğini belirten Bakan Albayrak, haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngördüklerini söyledi. Bakan Albayrak, "2019, en yüksek cari fazla verdiğimiz yıl olacak. Bu ivme devam ederse 70'li yıllardan bugüne kadar tarihimizin en yüksek cari fazlasını vereceğiz" dedi.



İŞSİZLİKTE EN KÖTÜYÜ GERİDE BIRAKTIK

Türk Lirası'na karşı manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirten Bakan Albayrak, "İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Yurtdışı finansman konusunda rahat pozisyonumuzu koruyoruz. Birinci çeyrekten sonra çeyrek bazlı teknik resesyon süreci geride kalacak" dedi.







DİĞER BANKALAR BİZLERİ TAKİP EDECEKTİR

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bakan Albayrak'ın yönlendirmeleriyle, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak finansman paketi hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte, diğer katılım bankalarının ve konvansiyonel bankalarımızın da bu kapsamda benzer çalışmalar yapacaklarını ve bizleri izleyeceklerini ümit ediyoruz" dedi.



EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankalarının, yılın ilk çeyreğini başarılı bir şekilde geride bıraktığını aktararak, "Ekonomik reformların etkilerini, daha yakından hissetmeye başlayacağımız yılın ikinci yarısında da özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı ve cazip olan bu finansmann paketinin de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.



PAKET CARİ AÇIĞI AZALTIP İSTİHDAMI ARTIRIR

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, protokolün sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıdığına inandığını belirterek, "Kamu bankaları olarak güçbirliği anlayışıyla, bugün (dün) imzaladığımız bu paket ile cari açığı azaltacak, istihdam artışını sağlayacak, katma değeri yüksek üretim yapan sektörlere hem yatırım hem de işletme kredisi imkânı sunulmaktadır" dedi.