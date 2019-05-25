Yusufeli Barajı’nın gövdesi 100 metreye ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Tamamlandığındadünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 100 metreye ulaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak. 23 Mayıs itibarıyla baraj için 1 milyon 100 bin metreküp beton döküldü. Böylece, gövdede yüzde 27.5 gerçekleşmeye ulaşıldı. Ulaşılan bu gerçekleşmeyle gövde yüksekliği 100 metreyi buldu. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve HES'in kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1.8 milyar kwh olacak.