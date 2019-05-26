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1915 'nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

1915 ’nün Lapseki ilçesinde yer alan Asya yakasındaki kule kesonu 24 saatte denize batırıldı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 15:33
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı.

Kesonlardan biri, köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki ayağının bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirilip, her biri bir futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonlarının üzerine 4 çelik şaftın montajı tamamlanıp, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kule kesonu denize batırıldı
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