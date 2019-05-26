Hollande: Türkiye turizmde çok başarılı

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Turızmın Davos'u olarak 2015'ten beri düzenlenen Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum- WTF), dünya turizminin önemli temsilcileri ve çok sayıda Türk iş insanının katılımıyla Angola'nın başkenti Luanda'da gerçekleştirildi. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe, Angola Turizm Bakanı Angela Bragança, konuk bakanlar ve WTF Başkanı Bulut Bağcı'nın katıldığı forumda, Türkiye'nin turizmdeki başarısına dikkat çekildi. Forumda konuşan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, petrol üretimi ve ihracatında Afrika'da ikinci büyük ülke konumunda bulunan Angola'nın turizmde Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. Hollande, "Türkiye çok başarılı bir altyapı çalışması yürüttü. Angola'nın da Türkiye gibi önce altyapı çalışmasını halletmesi gerekiyor. Angola, Türkiye'yi örnek almalı" dedi. Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe de, Türk turizm yatırımcılarına çağrıda bulunarak, yeni çıkardıkları yatırım yasasıyla iş kurmayı kolaylaştırdıklarını vurguladı. WTF Başkanı Bulut Bağcı ise, "World Tourism Forum, Türkiye'nin bölgedeki tanıtımına da önemli katkı sağlayacak. 2018'de Türkiye'ye gelen 1.4 milyon Afrikalı turist sayısını 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.