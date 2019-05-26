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bayram öncesi, 'köprü' ve 'bedelli' mesaisi yapacak

Genel Kurulu, Ramazan Bayramı öncesi 'köprü cezalarının affı' ve 'yeni askerlik sistemi' ile ilgili düzenlemeleri için mesai yapacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 11:00
TBMM bayram öncesi, 'köprü' ve 'bedelli' mesaisi yapacak

Pazartesi Genel Kurul'da, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlere af getiren, hurda teşvikini artıran ve maden işletmecileri için destek düzenlemesi de getiren mini ekonomik paket ile ilgili kanun teklifinin görüşülmesi planlanıyor. Ekonomik paketin ardından, Genel Kurul'da 1111 Sayılı Askeri Kanunu'nda değişiklik öngören yasal düzenleme görüşülecek. Bedelli askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini 6 ay olarak düzenleyen yasa teklifinin Ramazan Bayramı öncesi Genel Kurul'da geçirilmesi planlanıyor. İki yasal düzenlemenin, hafta içerisinde görüşmelerinin tamamlanmaması halinde alınan karar gereği Genel Kurul 1 Haziran Cumartesi günü de çalışacak.

KOMİSYONLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

TBMM'de kurulan araştırma komisyonları çalışmalarını sürdürecek. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu'nun yetkililerini dinleyecek. TBMM ALS, SMA ve benzeri hastalıkları araştırma komisyonu da çalışmalarını bu hafta da sürdürecek. Siyasi parti grup toplantılarının da yapılacağı TBMM'de, Meclis Başkanı Mustafa Şentop Çarşamba günü parlamento muhabirleri ile iftarda buluşacak.

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TBMM bayram öncesi, 'köprü' ve 'bedelli' mesaisi yapacak
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