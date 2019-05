680 bin vatandaşın yüzü güldü

İkramiye ve maaşları bayramdan önce yatacak olan emekliler çifte mutluluk yaşarken, Türkiye İş Kurumu tarafından yaklaşık 680 bin vatandaşa ödenen işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de bayramdan önce yatırılıyor. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlara her ayın 5'inde yapılan ödeme de 31 Mayıs'ta yapılacak. Bu yıl en düşük bin 23 lira, en yüksek 2 bin 46 lira olarak belirlenen işsizlik maaşına hak kazananlar PTT'ye kimlikleriyle giderek maaşlarını alabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı'nın 4 Haziran'a denk gelmesi nedeniyle 5 Haziran'da ödenmesi gereken işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 31 Mayıs'ta yatırılacağını açıkladı. Bu sayede işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşların ödemelerini bayram öncesi alabileceğini belirten Bakan Selçuk, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Nisan ayında yaklaşık 660 bin kişiye işsizlik maaşı ödenirken, kısmi çalışma ödeneği ile beraber yaklaşık 680 bin kişiye bayramdan önce ödeme yapılmış olacak.



KİMLER ÖDENEK ALIYOR?

Prim şartını yerine getiren 4A kapsamında çalışan sigortalılar, haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Hiçbir gerekçe olmadan kendi isteğiyle istifa edenler bu haktan yararlanamıyor. İş Kanunu'na göre "haklı fesih" tanımı kapsamına girenler ise işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek koşulu bulunuyor.



KOŞULLAR ESNETİLDİ

Hükümet geçen yıl yaptığı düzenlemeyle 120 gün devamsızlık yapanlara işsizlik maaşında "prim ödeyerek sürekli çalışma" koşulunu "hizmet akdine tabi olma" olarak değiştirildi. Böylece daha çok kişiye maaş yolu açıldı. Yüksek maaş alanların işsizlik ödeneği de artıyor. İşsizlik maaşı brüt ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Brüt asgari ücretin yüzde 80'inini geçemiyor. Yasada yer alan koşulları taşıması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olanlara 240 gün, 1080 gün çalışanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.



240 BİN KİŞİYE ÖDENDİ

Kısa çalışma ödeneği 2019 yılında da işi koruma formülü olarak devrede. Bu yıl son 12 ay asgari ücretle çalışan bin 523, brüt ücreti 4 bin lira olan 2 bin 382, 7 bin lira olan da 3 bin 808 lira kısa çalışma ödeneği desteği alıyor. Ödenek, her ayın sonunda doğrudan işçinin kendisine veriliyor. Son 12 yılda yaklaşık 240 bin kişiye 240 milyon liraya yakın kısa çalışma ödeneği ödemesi yapıldı.

