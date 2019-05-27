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Acenteler yeni yasa bekliyor

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Acenteler yeni yasa bekliyor
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeni turizm seyahat acenteleri yasasının haziran sonunda çıkmasını beklediklerini belirterek, "İnşallah yakında yepyeni bir yasaya kavuşacağız. Turizm açısından herkesin işine yarayacak eskisinden çok daha iyi bir yasamız olacak" dedi.
Yeni yasanın özellikle tüketici odaklı olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, yeni yasayla acente belgelerinin değerinin de artacağını, acente denetimlerinin ise daha da sıkılaşacağını dile getirdi. Bağlıkaya, yeni yasanın haziran sonunda yürürlükte olmasını beklediklerine dikkati çekerek, "Yurtdışındaki gibi basın yayın ilan yoluyla tur satan seyahat acenteleri bir güvence altına alınacak, birtakım sigortalar geliştirilecek. Vatandaşımız resmi olan seyahat acentelerinden gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Sektör için bu çok önemli bir değişiklik anlamına geliyor" diye konuştu.
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Acenteler yeni yasa bekliyor
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