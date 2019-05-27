Çin’e 1.000 mağaza açacağız

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılın başında yüzde 42'sini Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital şirketlerine satan Mado, beklediğini bulamayınca ortaklığını sonlandırdı. Vizyonlarının tutmadığını söyleyen Mado'nun patronu Mehmet Kanbur, Çin ve Tayvan pazarına odaklandıklarını söyledi. Kanbur'la yeni dönem yatırım planlarını konuştuk.Vizyonlarımız birbirini tutmadı. Benim finansa değil, yol arkadaşına ihtiyacım vardı. Onlarla dünyalı olmak istiyorduk. Onların bize kapı açmasını istiyorduk. Baktık ki bu olmayacak, hatta bize yük olacaklardı. Onlar dışarıda oturup hesap sorucu pozisyonda kalmak istediler, oyuna girmediler. Bu nedenle biz ortaklıktan vazgeçtik.Hayır, kapatmadık, zaten ciddi teklifler alıyoruz. Birçok yabancı grupla görüşüyoruz.Yurtdışında 30'a yakın ülkede 60'tan fazla şubemiz var. Son olarak Kanada, Filistin ve Mısır pazarına girmek için anlaşmalar imzaladık. Amerika pazarına girmek için gün sayıyoruz. Ülkemizin bayrağını yurtdışında dalgalandırmak istiyoruz.Hedefimiz Çin... Yeni girdik, 5-6 mağazamız var. Planımız 1.000'in üzerinde mağazaya ulaşmak.Evet farklı... Onların damak zevklerine uygun olarak yeşil çaylı ve pirinçli dondurma yaptık. Sade dondurmamızı, künefeyi, mantıyı, su böreğini sevdiler. Çok tatlı seven bir millet değil. Küçük porsiyonlar yiyorlar. Ama tüketim çok fazla.Yerel bir ortakla anlaştık burada da hedefimiz bin şubeye ulaşmak.Bulgaristan, Almanya ve Azerbaycan'da cep üretimimiz var. Yarı mamul ürünü götürüp orada mamul hale getiriyoruz. Çin'de de üretim yapmak zorundayız. Belki 3-4 ayrı noktada üretim yapabiliriz.Hayır almadık, içerde büyümemiz yüzde 15'ler seviyesinde. 300'den fazla şubeyle faaliyet gösteriyoruz. Yurtiçinde yorgun bir pazar var son dönemde. Bu süreçte bayilerimize destek vermeye çalışıyoruz.Memleketleri Kahramanmaraş'ı keçide marka yaplak istediklerini söyleyen Mehmet Kanbur, şu bilgileri verdi: "Kapadokya ile Adıyaman arasındaki bölgedeyiz. Çiftlik turizmini geliştirmek istiyoruz. Çocuklar artık tavuk, horoz, kuzu göremiyor. Zaten bölgede çiftliğimiz var. Göksun yolu üzerinde 2 bin dönüm yer daha aldım. Yeni bir çiftlik yatırımı daha yapacağız. Bizim günlük 100 ton keçi sütü kapasitemiz var. Yok satıyoruz. Özel bir süt. Bunu daha da geliştirmek için sözleşmeli hayvancılık yapıyoruz. Çiftliğimizde Mado beyazı diye bir keçi türü geliştirdik, bu alanda büyümek istiyoruz."