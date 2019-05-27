İranlılar Türkiye’den konut alımında ikinci sırada

BUGÜN NELER OLDU

Vatandaşlık hakkında alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesi, yabancıların Türkiye'de gayrimenkule ilgisini artırdı. Yeni yıla hızlı başlayan ve ilk 3 ayda 9 bin 618 adede ulaşan yabancıya konut satışında İranlıların payı yükseliyor. Türkiye'ye yönelik ilgisi artan İranlılar, ülkenin değişik bölgelerinde ev sahibi oluyor. Yılın ilk çeyreğinde Iraklılara bin 781 satış yapılırken, İranlılar 946 konut aldı.İranlılara konut satışı, vatandaşlık ve danışmanlık hizmeti veren VIPTurkishPass'in yönetici ortağı Fatih Çayabatmaz, Ocak 2017'de 1 milyon dolar olarak başlayan yabancılara vatandaşlık hakkının 18 Eylül 2018 itibarıyla 250 bin dolara düşürülmesinin özellikle İranlıların Türkiye'den konut almaya yönelik talebini artırdığını söyledi. Çayabatmaz şöyle devam etti: "İranlıların geleneksel olarak tercih ettiği vatandaşlıklar arasında ABD, Kanada ve AB ülkeleri ilk sırada yer alıyordu. Suriye meselesinin ortaya çıkması, milyonlarca insanın Avrupa'ya göç etmek istemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başa geldikten sonra uyguladığı göçmen karşıtı politikalar İranlıların yönünü Türkiye'ye çevirmesine neden oldu."Gerekli tanıtımlar yapılırsa birkaç yıl içinde 50-100 bin İranlının Türkiye'den ev almasının uzak bir ihtimal olmadığını belirten Çayabatmaz, İran'a yönelik ambargolar sonucu ülkedeki para biriminin değerinin düşmesinin insanları, paralarının değerini koruyabilecekleri ülkelere yatırım yapmaya yönlendirdiğini, Türkiye'nin bu noktada öne çıktığını kaydetti.GayrimenkuL koçu Semra Değirmencioğlu, sektörel durgunluk var algısına rağmen, gayrimenkulün hâlâ en cazip yatırım araçlarından biri olarak öne çıktığını söyledi. Değirmencioğlu, bu tür dönemlerde çok kârlı yatırımlar yapmak için pek çok fırsat doğduğunu belirtti.